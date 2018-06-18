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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Растамаживать бюджетные авто станет дороже, чем автомобили класса люкс, – эксперт

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Михаил Катрук
Михаил Катрук / www.ukrop.com.ua

Стоимость растаможки среднестатистических автомобилей, которые приганяют нам наши сограждане (2011-2012 лет) станет больше.

Об этом в эфире 24 канала сообщил соучредитель общественного союза "Доступное авто" Михаил Катрук.

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"На сайте Верховной Рады опубликовали финальный текст законопроектов. По моему личному мнению, они не являются панацеей, не являются чем-то таким, что может решить проблему. Эти законопроекты позиционируются как существенно сниженные акцизы. Однако, это касается только новых автомобилей, или автомобилей до 2 -5 лет ", – отметил эксперт

По его словам, он видит лишь то, что эти законопроекты чрезвычайно выгодны тем, кто будет пригонять высококабатурные автомобили. По расчетам, стоимость растаможки автомобиля Mercedes с двигателем 3,5 л станет на 10 тысяч долларов дешевле. Будущим покупателям таких автомобилей – это очень выгодно.

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Катрук отмечает, что если посмотреть на статистику, то наши граждане пригоняют авто Renault Megane (2011-2012 года), Volkswagen Passat, Opel Vectra. Это абсолютно адекватные автомобили, по достаточно бюджетной версии. Соответственно, растаможка таких автомобилей станет дороже по новым законопроектам.

Напомним, Верховная Рада Украины значительно уменьшит размер акцизного налога для ввозимых в страну автомобилей на европейской регистрации.

Теги: Новости Украины Законопроект Верховная Рада Новости политики пошлина Транспорт Иностранные номера
Источник: 24 Канал
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