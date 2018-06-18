Розмитнювати бюджетні авто стане дорожче, ніж автомобілі класу люкс, – експерт

Вартість розмитнення середньостатистичних автомобілів, які приганяють до нас наші співгромадяни( 2011-2012 років) стане більшою.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив співзасновник громадської спілки "Доступне авто" Михайло Катрук.

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"На сайті Верховної Ради опублікували фінальний текст законопроектів. На мою особисту думку, вони не є панацеєю, не є чимось таким, що може вирішити проблему. Ці законопроекти позиціюються як суттєво знижені акцизи. Однак, це стосується виключно нових автомобілів, або автомобілів до 2-5 років", – зазначив експерт

За його словами, він бачить лише те, що ці законопроекти надзвичайно вигідні тим, хто буде приганяти висококабатурні автомобілі. За розрахунками, вартість розмитнення автомобіля Mercedes з двигуном 3,5 л стане на 10 тисяч доларів дешевшою. Майбутнім покупцям таких автомобілів – це дуже вигідно.

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Катрук наголошує на тому, що якщо подивитися на статистику, то наші громадяни приганяють авто Renault Megane (2011-2012 року), Volkswagen Passat, Opel Vectra. Це є абсолютно адекватні автомобілі, за достатньо бюджетною версією. Відповідно, розмитнення таких автомобілів стане дорожчим за новими законопроектами.

Нагадаємо, Верховна Рада України значно зменшить розмір акцизного податку для ввезених в країну автомобілів на європейській реєстрації.