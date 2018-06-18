19:21
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Розмитнювати бюджетні авто стане дорожче, ніж автомобілі класу люкс, – експерт

170 Читать новость на русском
Михайло Катрук
Михайло Катрук / www.ukrop.com.ua

Вартість розмитнення середньостатистичних автомобілів, які приганяють до нас наші співгромадяни( 2011-2012 років) стане більшою.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив співзасновник громадської спілки "Доступне авто" Михайло Катрук.

Читайте також: Авто на "єврономерах": Гройсман назвав умову, за якої вирішить проблему за місяць

"На сайті Верховної Ради опублікували фінальний текст законопроектів. На мою особисту думку, вони не є панацеєю, не є чимось таким, що може вирішити проблему. Ці законопроекти позиціюються як суттєво знижені акцизи. Однак, це стосується виключно нових автомобілів, або автомобілів до 2-5 років", – зазначив експерт

За його словами, він бачить лише те, що ці законопроекти надзвичайно вигідні тим, хто буде приганяти висококабатурні автомобілі. За розрахунками, вартість розмитнення автомобіля Mercedes з двигуном 3,5 л стане на 10 тисяч доларів дешевшою. Майбутнім покупцям таких автомобілів – це дуже вигідно.

Читайте також: З власників авто на єврономерах стягуватимуть символічний збір

Катрук наголошує на тому, що якщо подивитися на статистику, то наші громадяни приганяють авто Renault Megane (2011-2012 року), Volkswagen Passat, Opel Vectra. Це є абсолютно адекватні автомобілі, за достатньо бюджетною версією. Відповідно, розмитнення таких автомобілів стане дорожчим за новими законопроектами.

Нагадаємо, Верховна Рада України значно зменшить розмір акцизного податку для ввезених в країну автомобілів на європейській реєстрації.

Теги: Новини України Верховна Рада Законопроект Новини політики Іноземні номери Транспорт мито
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги
сьогодні, 18:01 Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги
Настя Сукач 3296
Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?
сьогодні, 17:01 Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?
Дід Панас 590
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
сьогодні, 17:51 Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
555
Звільнити Сенцова: чи відпустить Путін українського бранця?
сьогодні, 16:02 Звільнити Сенцова: чи відпустить Путін українського бранця?
Інна Жолобович 609
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук