З власників авто на єврономерах стягуватимуть символічний збір

Депутати досягнули консенсусу щодо долі автомобілів на "євробляхах". З власників автомобілів з європейської реєстрацією в Україні стягуватимуть символічний збір до Державного бюджету.

Про це повідомив голова підкомітету Верховної Ради, який здійснює вдосконалення Податкового кодексу України Олександр Кірш, пише "Обозреватель".

"Щодо єврономерів можу повідомити, що вже досягнуто дуже складний економічний і політичний консенсус. У результаті останніх акцій протесту і роботи в комітеті вийшли на рішення про те, що власники авто на єврономерах заплатять до Держбюджету символічний внесок", – зазначив Кірш.

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У яких межах коливатиметься це символічний збір, політик не озвучив.

Окрім того, депутати хочуть ввести спеціальний збір, призначений для автомобілів із реєстрацією Російської Федерації. Олександр Кірш додав, що такі країни як Польща, Словаччина та Угорщина зараз здійснюють поставку газу в Україну.

Тож у зв'язку з цим вводити додаткові збори або обмеження є недоцільними, адже це може зашкодити відносинам цих держав з Україною.

Для авто з російськими номерами однозначно можна вводити такий спецзбір. Що стосується авто з Польщі, Угорщини, Словаччини, то ці країни постачають нам зараз газ. Тому на тлі погіршення відносин з тією ж Польщею та Угорщиною, введення додаткових зборів або обмежень тільки їх погіршить,

– пояснив політик.

Додамо, за даними Державної фіскальної служби, на території України нелегально перебувають 246,4 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією.