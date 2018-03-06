13:46
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

С владельцев авто на еврономерах будут взимать символический сбор

4611 Читати новину українською
С владельцев авто на еврономерах будут взимать символический сбор
С владельцев авто на еврономерах будут взимать символический сбор / ТСН

Депутаты достигли консенсуса относительно судьбы автомобилей на "евробляхах". С владельцев автомобилей с европейской регистрацией в Украине будут взимать символический сбор в Государственный бюджет.

Об этом сообщил председатель подкомитета Верховной Рады, который осуществляет совершенствование Налогового кодекса Украины Александр Кирш, пишет "Обозреватель".

"О еврономерах могу сообщить, что уже достигнут очень сложный экономический и политический консенсус. В результате последних акций протеста и работы в комитете вышли на решение о том, что владельцы авто на еврономерах заплатят в Госбюджет символический взнос", – отметил Кирш.

Читайте также: Верховная Рада упростила ввоз импортных автомобилей

Кроме того, депутаты хотят ввести специальный сбор, предназначенный для автомобилей с регистрацией Российской Федерации. Александр Кирш добавил, что такие страны как Польша, Словакия и Венгрия сейчас осуществляют поставку газа в Украину.

Поэтому в связи с этим вводить дополнительные сборы или ограничения нецелесообразно, ведь это может повредить отношениям этих государств с Украиной.

Для авто с российскими номерами однозначно можно вводить такой спецсбор. Что касается авто из Польши, Венгрии, Словакии, то эти страны поставляют нам сейчас газ. Поэтому на фоне ухудшения отношений с той же Польшей и Венгрией, введение дополнительных сборов или ограничений только их усугубит,
– пояснил политик.

Добавим, по данным Государственной фискальной службы, на территории Украины нелегально находятся 246,4 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией.

Теги: Новости Украины Новости России Верховная Рада Законодательство Налоговый кодекс Иностранные номера
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 6 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
222
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1440
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
499
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1194
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2512
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук