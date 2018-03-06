С владельцев авто на еврономерах будут взимать символический сбор

Депутаты достигли консенсуса относительно судьбы автомобилей на "евробляхах". С владельцев автомобилей с европейской регистрацией в Украине будут взимать символический сбор в Государственный бюджет.

Об этом сообщил председатель подкомитета Верховной Рады, который осуществляет совершенствование Налогового кодекса Украины Александр Кирш, пишет "Обозреватель".

"О еврономерах могу сообщить, что уже достигнут очень сложный экономический и политический консенсус. В результате последних акций протеста и работы в комитете вышли на решение о том, что владельцы авто на еврономерах заплатят в Госбюджет символический взнос", – отметил Кирш.

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Кроме того, депутаты хотят ввести специальный сбор, предназначенный для автомобилей с регистрацией Российской Федерации. Александр Кирш добавил, что такие страны как Польша, Словакия и Венгрия сейчас осуществляют поставку газа в Украину.

Поэтому в связи с этим вводить дополнительные сборы или ограничения нецелесообразно, ведь это может повредить отношениям этих государств с Украиной.

Для авто с российскими номерами однозначно можно вводить такой спецсбор. Что касается авто из Польши, Венгрии, Словакии, то эти страны поставляют нам сейчас газ. Поэтому на фоне ухудшения отношений с той же Польшей и Венгрией, введение дополнительных сборов или ограничений только их усугубит,

– пояснил политик.

Добавим, по данным Государственной фискальной службы, на территории Украины нелегально находятся 246,4 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией.