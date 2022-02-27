В городе диверсионную группу врага ожидал традиционно "теплый прием". Первые машины захватчиков были уничтожены в первые несколько минут прорыва.

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Другая часть колонны разделилась и стала двигаться по частному сектору. Две машины заблудились во дворах многоэтажек.

Украинцы находят и уничтожают

Жители Харькова, которые видят продвижение вражеской техники, сообщают о направлении движения бойцам ВСУ и территориальной обороне.

Кроме того, харьковчане снимают видео и фиксируют, как российские военные стреляют в густонаселенном районе города.

Судя по записям, которые выложили в сеть, часть оккупантов вышла из "Тигров", когда встретила сопротивление. Оккупанты пошли пешком с остатками колонны.

После непродолжительного боя захватчики отошли на улицу Саперную.

Смотрите видео уличного боя в Харькове:

По состоянию на 9:10 ДРГ оккупантов до сих пор не уничтожены, однако враги бродят по городу и активно уничтожаются войсками ВСУ.

Смотрите видео, как российские военные бегают по Харькову:

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