У місті диверсійну групу ворога очікував традиційно "теплий прийом". Перші машини загарбників були знищені у перші кілька хвилин прориву.

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Інша частина колони розділилася та почала рухатися приватним сектором. Две автівки заблукали у дворах багатоповерхівок.

Українці знаходять та знищують

  • Жителі Харкова, які бачать просування ворожої техніки, повідомляють про напрямок руху бійцям ЗСУ та територіальної оборони.
  • Крім того, харків'яни знімають відео та фіксують, як російські військові стріляють у густонаселеному районі міста.
  • Судячи з записів, які виклали у мережу, частина окупантів вийшла з "Тигрів", коли зустріла опір. Окупанти пішли пішки із залишками колони.
  • Після недовготривалого бою загарбники відійшли на вулицю Саперну.

Дивіться відео вуличного бою у Харкові:

Станом на 9:10 ДРГ окупантів досі не знищена, однак вороги вештаються містом та активно знищуються військами ЗСУ.

Дивіться відео, як російські військові бігають Харковом:

Останні новини з фронту

  • У ніч на 27 лютого російські загарбники не змогли продвинутися в жодному з напрямків.
  • Українські військові знищили ворожу армію, яка намагалася наступати на Харків, однак зранку до міста вдерлася деяка кількість легкої техніки. Її вже частково знищили.
  • У Києві бійці ТРО та ЗСУ знешкодили кілька ДРГ.
  • За даними мера Нової Каховки, окупанти повністю контролюють місто та дамбу, яка перекриває воду до Криму.