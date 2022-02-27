У місті диверсійну групу ворога очікував традиційно "теплий прийом". Перші машини загарбників були знищені у перші кілька хвилин прориву.
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Інша частина колони розділилася та почала рухатися приватним сектором. Две автівки заблукали у дворах багатоповерхівок.
Українці знаходять та знищують
- Жителі Харкова, які бачать просування ворожої техніки, повідомляють про напрямок руху бійцям ЗСУ та територіальної оборони.
- Крім того, харків'яни знімають відео та фіксують, як російські військові стріляють у густонаселеному районі міста.
- Судячи з записів, які виклали у мережу, частина окупантів вийшла з "Тигрів", коли зустріла опір. Окупанти пішли пішки із залишками колони.
- Після недовготривалого бою загарбники відійшли на вулицю Саперну.
Дивіться відео вуличного бою у Харкові:
Станом на 9:10 ДРГ окупантів досі не знищена, однак вороги вештаються містом та активно знищуються військами ЗСУ.
Дивіться відео, як російські військові бігають Харковом:
Останні новини з фронту
- У ніч на 27 лютого російські загарбники не змогли продвинутися в жодному з напрямків.
- Українські військові знищили ворожу армію, яка намагалася наступати на Харків, однак зранку до міста вдерлася деяка кількість легкої техніки. Її вже частково знищили.
- У Києві бійці ТРО та ЗСУ знешкодили кілька ДРГ.
- За даними мера Нової Каховки, окупанти повністю контролюють місто та дамбу, яка перекриває воду до Криму.