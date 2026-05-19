Как AVER LEX Виталия Сердюка всплыла в деле о растрате на закупках для танков

Юридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала. На этот раз - из-за уголовного производства НАБУ и САП относительно возможного хищения средств на закупках комплектующих для динамической защиты танков.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

Смотрите также Техника, помогающая держать оборону и сохранять жизнь: фонд "Надежда" передал помощь 225-й ОШП

Как AVER LEX замешана в деле о растрате на закупках для танков?

Речь идет о деле №22023000000000094 связана с закупкой деталей для оборонной отрасли. По версии следствия, государственному предприятию фактически продали его же собственные комплектующие, оформив их как новую продукцию через подконтрольную структуру. Сумма убытков по делу превысила 7 миллионов гривен.

Именно в материалах этого производства упоминается AVER LEX. В приговоре суда адвокатское объединение фигурирует среди субъектов, с которыми один из участников дела осуществлял финансовые операции. Формально юридическая компания не является обвиняемой в уголовном производстве, однако само появление названия фирмы адвоката Януковича в деле об оборонных закупках во время войны уже вызвало значительный общественный резонанс.

Особое внимание к этой истории привлекает репутация самой компании. Виталий Сердюк годами был одним из самых публичных защитников Януковича, представлял его интересы по делам о государственной измене и событиях Майдана, а также неоднократно ездил к экс-президенту в Россию.

Сердюк и Янукович / Фото из открытых источников

Во время судебных процессов команда защиты Януковича регулярно попадала в центр скандалов из-за срывов заседаний, конфликты с судом и попытки затягивания дел. После начала большой войны сотрудничество с беглым экс-президентом стало токсичным даже для юридического сообщества. Ассоциация юристов Украины официально приостановила партнерство с AVER LEX, заявив о необходимости сохранения единства юридического сообщества в условиях войны.

На этом фоне упоминание AVER LEX в производстве по растраты средств на оборонных закупках стало еще одним репутационным ударом для структуры, которую годами ассоциируют с окружением Януковича.