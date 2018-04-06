Растрепанная прическа Трампа снова в центре внимания: забавные фото
Во время путешествия президента США Дональда Трампа в Западной Вирджинии поднялся сильный ветер и растрепал главе Америки волосы.
Американцы не обошли шанс посмеяться над президентом США, выдвигая различные версии, в частности, настоящая ли у Дональда Трампа шевелюра.
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Источник: 24 Канал
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