Рауль Кастро покидает пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы
Лидер господствующей Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро заявил, что покидает свой пост. Заметим, его семья была у власти 62 года.
Источник:Коммунистическая партия Кубы
Соответствующее заявление политик объявил на 8 съезде Компартии. Это произошло 16 апреля.
Кастро заявил, что он с удовольствием передает руководство страной группе подготовленных лидеров. Они имеют десятилетний опыт и осознают, что представляют непрерывность Революции,
– говорится в сообщении.
Говорится о главе совета министров Мигеля Диас-Канеля.
Что Кастро сказал на съезде
- Первый секретарь партии осудил политику США против Кубы. "Даже во время пандемии COVID-19 Вашингтон применил более 240 мер финансового преследования".
- Он осудил кампанию направленную против "международного медицинского сотрудничества Кубы".
- Рауль Кастро приветствовал укрепление отношений с правительствами и партиями Китая, Вьетнама, Лаоса, КНДР, России, Евросоюза и странами Африки.
"Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания своих земляков, и пока я буду жить, я буду готов защищать Родину, революцию и социализм", – заявил Кастро.
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