Лидер господствующей Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро заявил, что покидает свой пост. Заметим, его семья была у власти 62 года.

Соответствующее заявление политик объявил на 8 съезде Компартии. Это произошло 16 апреля.

Кастро заявил, что он с удовольствием передает руководство страной группе подготовленных лидеров. Они имеют десятилетний опыт и осознают, что представляют непрерывность Революции,

– говорится в сообщении.

Говорится о главе совета министров Мигеля Диас-Канеля.

Что Кастро сказал на съезде

Первый секретарь партии осудил политику США против Кубы. "Даже во время пандемии COVID-19 Вашингтон применил более 240 мер финансового преследования".

Он осудил кампанию направленную против "международного медицинского сотрудничества Кубы".

Рауль Кастро приветствовал укрепление отношений с правительствами и партиями Китая, Вьетнама, Лаоса, КНДР, России, Евросоюза и странами Африки.

"Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания своих земляков, и пока я буду жить, я буду готов защищать Родину, революцию и социализм", – заявил Кастро.

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