Лідер панівної Комуністичної партії Куби Рауль Кастро заявив, що залишає свою посаду. Зауважимо, його сім'я була при владі 62 роки.

Відповідну заяву політик оголосив на 8 з'їзді Компартії. Це сталося 16 квітня.

Кастро заявив, що він із задоволенням передає керівництво країною групі підготовлених лідерів. Вони мають десятилітній досвід і усвідомлюють, що представляють безперервність Революції,

– мовиться у повідомленні.

Мовиться про главу ради міністрів Мігеля Діас-Канеля.

Що Кастро сказав на з'їзді

Перший секретар партії засудив політику США проти Куби. "Навіть під час пандемії COVID-19 Вашингтон застосував понад 240 заходів фінансового переслідування".

Він засудив кампанію спрямовану проти "міжнародного медичного співробітництва Куби".

Рауль Кастро привітав зміцнення відносин з урядами та партіями Китаю, В'єтнаму, Лаосу, КНДР, Росії, Євросоюзу та країнами Африки.

"Я гаряче вірю в силу і цінність прикладу та розуміння своїх земляків, і поки я буду жити, я буду готовий захищати Батьківщину, революцію та соціалізм", – заявив Кастро.

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