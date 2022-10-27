Стоит отметить, что Шахтерск – одна из основных логистических ветвей врага. Днем 27 октября местные телеграм-каналы начали писать о том, что на нефтебазе снова начало что-то гореть.

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Что известно о повторном пожаре на нефтебазе

Почти сразу после заявлений о том, что Шахтерск пылает уже второй раз за последние сутки, в сети появилось видео с места событий. На нем виден густой черный дым и пламя, которое разносит ветер.

Нефтебаза в Шахтерске повторно запылала: смотрите видео

Возможно, "бавовнятку" снова приспичило заглянуть на чай к оккупантам. Сейчас причина повторного возгорания неизвестна, однако пропагандистские каналы уже кричат, что это работа рук ВСУ.



Пожар в Шахтерске 27 октября / Фото из соцсетей

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Что стоит знать о прилете на нефтебазу в Шахтерске

Примерно в 10 вечера 26 октября стало известно, что мощный пожар вспыхнул в оккупированном Шахтерске. Оказалось, что загорелись цистерны на железнодорожной станции города.

Пламя было такое сильное, что его видели люди в соседних городах и селах. Оккупационные власти сообщили населению, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в железнодорожном районе.

Впоследствии советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что сгорели 12 железнодорожных цистерн с топливом.

Кроме этого, огонь уничтожил также грузовые вагоны, в которых перевозили что-то на нужды фронта. Российские пропагандисты, как всегда, попытались преуменьшить потери и убедить, что ущерб после попадания в нефтебазу был незначительным.

Захватчикам не хватило духу признать, что силы ПВО, которыми так хвастался Кремль, оказались не всесильными. На следующий день, 27 октября, место, где только потушили пожар, занялось повторно.

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