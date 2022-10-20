К оккупантам пришел "хлопок"

Громко было в Ворошиловском районе города. Об этом сообщили местные телеграм-канал, пишет 24 канал.

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Местные жители жалуются, что "хлопок" был очень громким. От него в некоторых домах тряслись окна. Большинство населения услышали 2 звука взрыва. На видео с места происшествия видно, что в небо поднялся маленький столб дыма.

Кстати, после "хлопка" в Донецке случились перебои с интернетом.

Так называемая "власть" оккупированного города заявила о "прямом попадании в администрацию".

В Донецке прогремели взрывы: видео

"Хлопок" расцвел в Донецке / Фото местных телеграм-каналов

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Зеленский призвал украинцев выехать из оккупации

В традиционном вечернем обращении за 19 октября президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных территорий попытаться уехать оттуда. В ближайшее время россияне планируют мобилизовать в свое войско еще больше мужчин, так что оставаться там – опасно.

Если возможности уехать нет, то избегайте мобилизации. Если вас заберут в оккупационное войско, придите на позиции ВСУ и сдайтесь.

ВСУ уничтожают врага

"Хлопок" довольно часто путешествует на временно оккупированных территориях. Он наведывается на военные базы и склады российской армии. Так что враг постоянно теряет бойцов и технику. По состоянию на 20 октября ВСУ ликвидировали уже 66 650 российских оккупантов . Только за минувшие сутки на "концерт Кобзона" отправились 370 захватчиков.

Кроме того, наши военные за один день уничтожили 13 российских танков, 20 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, вертолет, 25 БпЛА, 6 крылатых ракет и т.д.

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