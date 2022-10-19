Соответствующую информацию президент сообщил в ходе вечернего обращения 19 октября. Владимир Зеленский также призвал тех, кого мобилизовала Россия, пытаться сложить оружие и прийти на украинские позиции.

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Зеленский обратился к людям на оккупированных землях

Отдельно сегодня (20 октября – 24 канал) хочу обратиться к нашим людям во временно оккупированных районах Юга и Востока Украины. В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Везде так же, как в Донецке и Луганске. Пожалуйста, избегайте этого так, как можете,

– попросил президент Украины.

Владимир Зеленский также призвал людей выехать с оккупированной территории. Если это сделать невозможно, то попросил наших людей, которые окажутся в российских военных структурах, при первой же возможности пытаться сложить оружие и прийти на украинские позиции.

"И главное – берегите свою жизнь. И обязательно помогайте другим нашим людям, которые рядом с вами. Наша общая задача – выстоять. Выстоять против этих неадекватов..." – призвал Зеленский.

Кроме того, президент Украины рассказал, что:

Россия полгода сторонилась даже слова "война", наказывала за него своих же людей уголовными делами, а теперь сама же объявляет военное положение на оккупированной территории;

россияне сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну.

Ну, что могу сказать, просто истерика у "товарищей чекистов". Истерика, которая будет тем больше, чем ближе будет поражение России,

– заявил президент.

Он также напомнил, что вечером подписал очередной указ о награждении 71 военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Путин объявил военное положение на оккупированных Донбассе, Луганщине, Запорожье и Херсоне

Стоит напомнить, что 19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой, Луганской и частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях.

Российский диктатор заявил, что якобы действия "глав" регионов должны соответствовать ситуации "в том или ином субъекте федерации". Именно поэтому в президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности.

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