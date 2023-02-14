Подробности рассказал Михаил Федоров. Он напомнил, что Raybird-3 способны преодолевать до 2500 километров. Эти "пташки" залетают в тыл врага и работают, несмотря на радиоэлектронную борьбу.
Обратите внимание Михаил Федоров уверяет, что изменений в работе Starlink в Украине нет
Как дроны помогут при контрнаступлении ВСУ
Федоров подчеркнул, что Raybird-3 смогут помочь воинам ВСУ во время предстоящего контрнаступления. "Пташки" уже хорошо проявили себя в ходе контрнаступления на территории Харьковской области.
Оккупанты пытались сбить дрон из комплекса БУКа возле Балаклеи. Но не смогли. Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, который поехал на перезарядку,
– заявил Федоров.
Следующий шаг – дрон передал координаты артиллеристам. Тем временем герои хорошо отработали по складу боеприпасов оккупантов и нанесли врагу потери.
Украина разработала дроны
Украина разработала беспилотник, который может существенно ухудшать работу "легендарных" российских средств ПВО. Эти "пташки" – гораздо технологичнее, чем иранские "Шахиды", а также – значительно больше.
Детали пока не раскрывают. В то же время, очевидно, врагу будет очень "горячо".