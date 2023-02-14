Подробности рассказал Михаил Федоров. Он напомнил, что Raybird-3 способны преодолевать до 2500 километров. Эти "пташки" залетают в тыл врага и работают, несмотря на радиоэлектронную борьбу.

Обратите внимание Михаил Федоров уверяет, что изменений в работе Starlink в Украине нет

Как дроны помогут при контрнаступлении ВСУ

Федоров подчеркнул, что Raybird-3 смогут помочь воинам ВСУ во время предстоящего контрнаступления. "Пташки" уже хорошо проявили себя в ходе контрнаступления на территории Харьковской области.

Оккупанты пытались сбить дрон из комплекса БУКа возле Балаклеи. Но не смогли. Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, который поехал на перезарядку,

– заявил Федоров.

Следующий шаг – дрон передал координаты артиллеристам. Тем временем герои хорошо отработали по складу боеприпасов оккупантов и нанесли врагу потери.

Украина разработала дроны

Украина разработала беспилотник, который может существенно ухудшать работу "легендарных" российских средств ПВО. Эти "пташки" – гораздо технологичнее, чем иранские "Шахиды", а также – значительно больше.

Детали пока не раскрывают. В то же время, очевидно, врагу будет очень "горячо".