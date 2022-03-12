Видео обстрелов Закарпатским легионом было опубликовано 12 марта. На нем видно, как вражеская бронетехника начинает быстро убегать.

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Артиллерия горнопехотной Закарпатской бригады "накрыла" огнем бронетехнику оккупантов. Есть прямые попадания в танк и две БМП.

Какое-то время подбитая и окутанная дымом техника еще двигается, потом останавливается, экипаж спасается бегством. Другие бронированные машины и танки разбегаются от огня нашей артиллерии, как тараканы,

– говорится в сообщении.

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