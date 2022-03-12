Відео обстрілів Закарпатським легіоном опублікували 12 березня. На ньому видно, як ворожа бронетехніка починає швидко втікати.
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Артилерія гірськопіхотної Закарпатської бригади "накрила" вогнем бронетехніку окупантів. Є прямі влучення в танк і дві БМП,
Якийсь час підбита й огорнута димом техніка ще рухається, потім зупиняється, екіпаж рятується втечею. Інші броньовані машини й танки розбігаються від вогню нашої артилерії, як таргани,
– мовиться в повідомленні.
Окупанти втікають, як таргани: відео
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