В аэропорту Херсона разбили всю технику российских оккупантов. В частности вертолеты и ПВО.
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Херсон. Аэропорт. По предварительным данным, разбито все что стояло, и вертолеты и технику, и ПВО. Это не может не радовать,
– подчеркнул председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.
Заметим, Херсонской области передадут гуманитарную помощь. Для этого сформируют "зеленый коридор".
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