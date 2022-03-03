В аеропорту Херсона розбили всю техніку російських окупантів. Зокрема гелікоптери та ППО.

До теми Херсон не здається: палять військову техніку окупантів

Херсон. Аеропорт. За попередніми даними, розбито все що стояло, і гелікоптери і техніку, і ППО. Це не може не тішити,

– наголосив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зауважимо, Херсонській області передадуть гуманітарну допомогу. Для цього сформують "зелений коридор".

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