Відповідне рішення схвалили під час відеоконференції президента Володимира Зеленського та глави ХОДА Геннадія Лагути та мера Херсона. Про це повідомили у Херсонській облдержадміністрації.

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Перші результати отримаємо вже незабаром. Зокрема, буде сформовано єдиний гуманітарний конвой допомоги для Херсону та області,

– мовиться у повідомленні.

"Зараз обласна влада разом із головами РДА та ТГ формує список всіх необхідних речей. Не допустимо гуманітарної кризи на Херсонщині!", – додали у ХОДА.

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