На данный момент нет информации о погибших или пострадавших в результате атаки. Однако россияне повредили дома, автомобили, магазины и гаражи.
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Российские убийцы 29 мая в очередной раз атаковали Харьков. Пострадали район поселка Жуковского и Харьковский авиационный институт.
Источник:Суспільне
На данный момент нет информации о погибших или пострадавших в результате атаки. Однако россияне повредили дома, автомобили, магазины и гаражи.
К теме Оккупанты ударили "Ураганами" и "Смерчами" по Золочеву под Харьковом: пострадали люди