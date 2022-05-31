"Русский мир" в очередной раз продемонстрировал свою сущность. Снаряды кафиров повредили несколько жилых домов: там и разрушены балконы, и кровля. Известно также об уничтоженном заборе в одном из частных зданий.

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Представители Сил обороны Запорожского края не уточнили, были ли пострадавшие в результате вражеских обстрелов.

Последствия очередного русско-ордынского обстрела поселка городского типа Камышеваха. "Русский мир" – зло, а зло должно быть преодолено. Именно это и делают наши воины ежедневно, - подчеркнули в Силах обороны Запорожского края.

Российские кафиры обстреляли Камышеваху

Последствия обстрелов / Фото Силы обороны Запорожского края

Россияне опрокидывают дряхлую технику на Запорожскую область

Как сообщил 24 каналу военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, российские кафиры действительно накапливают технику в Запорожье. Известно, что они перебросили в временно оккупированный Мелитополь ряд тяжелой техники.

В первую очередь, туда завезли гаубицы Д-20, которые производили еще в 1953 году. Местные жители также заметили старенькие танки Т-62, которые были сняты с консервации. Вероятно, кафиры еще и забрали из хранения ряд Т-72. Господин Коваленко отмечает, что вся эта техника зачастую не слишком большого качества.

Впрочем, не следует недооценивать противника. Техника, хоть и старая, но она есть. Судя по всему, россияне хотят провести определенное наступление в Запорожье. Эксперт уверен, что это будет атака по нескольким направлениям. Массированного наступления не будет . Да и ВСУ готовы давать серьезный отпор захватчикам: в Запорожье уже много фортификационных сооружений и других "сюрпризов" для россиян.

Несмотря на то, что эти образцы вооружения откровенно устарели, кафиры проводят ее опрокидывание на запорожское направление. Если российские захватчики решятся идти в наступление на Запорожье, то оно не будет массовым, а только по отдельным направлениям, – добавляет Коваленко.

Интересно от эксперта. На танк Т-62 даже жалко использовать Javelin. А ведь башню можно уничтожить от обычного и классического РПГ-7. Один выстрел – и конец.

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