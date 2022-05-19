Сегодня, 19 мая, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров встретился с президентом по глобальным вопросам компании Meta Ником Клеггом, передает 24 канал.
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Во время встречи стороны обсудили ситуацию с блокировкой украинского контента в сетях Facebook и Instagram, в частности, говорили об изменении подхода Meta к модерации контента в военное время.
Разблокировка "Азова" и подход к модерации контента о войне
В Минцифре отмечают, что сегодняшний подход модерации работает не в пользу украинских пользователей и медиа, публикующих правду о войне на платформах Meta, а в результате их блокируют из-за нарушений политики платформы.
Также мы знаем, что полк Азов внесен в список запрещенных организаций в Meta. Но у него нет ничего общего с неонацизмом. Это произошло из-за действий российской пропаганды. Хотим совместно с Mеtа решить этот вопрос и способствовать свободе слова и достоверному освещению событий в Украине,
– объясняют в министерстве.
Офис Meta появится в Украине
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, во время встречи было определено много решений, которые планируется реализовать уже в ближайшее время. Он убежден, что благодаря сотрудничеству блокировок и ограничений контента будет меньше, а таким образом все больше людей в мире буду знать правду о том, что происходит в Украине.
Также Федоров анонсировал, что в Украине в ближайшее время появится собственное представительство Meta, что поможет более эффективно преодолевать российскую агрессию в соцсетях.
Поддержка платформы UNITED24
Во время встречи с президентом по глобальным вопросам компании Meta Федоров призвал компанию поддерживать фандрейзинговую платформу пожертвований UNITED24 и добавить функционал для донатов.
Говорили о поддержке недавно запущенной платформы UNITED24, которая уже собрала почти 30 миллионов долларов для помощи Вооруженным Силам, а также помощи в гуманитарной сфере. Я уверен, что в этом направлении у нас тоже будет результат,
– добавил министр трансформации.
Поддержка UNITED24 со стороны Meta позволит людям со всего мира узнавать войну в Украине, приобщаться к поддержке нашего государства и вместе преодолевать Россию и ее агрессию.