Сьогодні, 19 травня, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся із президентом з глобальних питань компанії Meta Ніком Клеггом, передає 24 канал.

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Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію із блокуванням українського контенту у мережах Facebook та Instagram, зокрема говорили про зміну підходу Meta до модерації контенту у воєнний час.

Розблокування "Азову" та підхід до модерації контенту про війну

В Мінцифрі наголошують, що сьогоднішній підхід модерації працює не на користь українських користувачів та медіа, які публікують правду про війну на платформах Meta, а в результаті їх блокують через порушення політики платформи.

Також ми знаємо, що полк "Азов" внесений до списку заборонених організацій у Meta. Але він не має нічого спільного з неонацизмом. Це сталося через дії російської пропаганди. Хочемо спільно з Mеtа розв'язати це питання і сприяти свободі слова та достовірному висвітленню подій в Україні,

– пояснюють у міністерстві.

Офіс Meta з’явиться в Україні

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, під час зустрічі було визначено багато рішень, які планують втілити вже найближчим часом. Тож він переконаний, що завдяки співпраці блокувань та обмежень контенту буде менше, а таким чином все більше людей у світі буду знати правду про те, що відбувається в Україні.

Також Федоров анонсував, що в Україні найближчим часом з’явиться власне представництво Meta, що допоможе ефективніше долати російську агресію в соцмережах.

Підтримка платформи UNITED24

Під час зустрічі з президентом з глобальних питань компанії Meta, Федоров закликав компанію підтримувати фандрейзингову платформу пожертв UNITED24 та додати функціонал для донатів.

Говорили про підтримку платформи UNITED24, яку ми нещодавно запустили, і яка вже зібрала майже 30 мільйонів доларів для допомоги Збройним Силам, а також допомоги в гуманітарній сфері. Я впевнений, що в цьому напрямку в нас також буде результат,

– додав міністр трансформації.

Підтримка UNITED24 з боку Meta дозволить людям з усього світу дізнаватись про війну в Україні, долучатися до підтримки нашої держави та разом долати Росію та її агресію.

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