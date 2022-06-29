Разборкой завалов и работ на месте привлечены 392 человека, из которых 195 спасателей. По состоянию на утро 29 июня поисковые работы продолжаются. Спасатели производят разборку поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники. Подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта.

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Трудные условия работы

За время тушения пожара и разборки завалов трое спасателей оказались в больнице.

Около 17 часов 27 июня во время тушения пожара потерял сознание начальник очередной смены ОКВ 4 ГПРЗ, который с предварительным диагнозом отравления продуктами горения был доставлен в реанимационное отделение Кременчугской ЦРБ. В настоящее время проходит амбулаторное лечение.

В 4:12 29 июня во время подготовки к демонтажу железобетонных плит произошло смещение одной из них, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС – начальник караула 5 ГПРЧ города Миргород и старший спасатель дозиметрист АРЗ СП. В настоящее время они находятся в больнице.

Ракетный удар по Кременчугу: главное

Российские кафиры выпустили две ракеты по Кременчугу в понедельник, 27 июня. Ракеты Х-22 были выпущены из стратегического бомбардировщика Ту-22М3 из Курской области.

Несмотря на то, что в Полтавской области была объявлена воздушная тревога, около тысячи человек находились в торгово-развлекательном центре "Амстор". Одна из ракет попала в этот ТРЦ.

По данным спасателей, в результате ракетного удара погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу.

Во время заседания Совбеза ООН из-за удара по ТРЦ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия совершает преступления и является государством-террористом. Он опубликовал доказательство российской атаки – видео с попаданием ракеты в торговый центр.

Смотрите видео попадания российской ракеты в ТРЦ в Кременчуге