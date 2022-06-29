Розбиранням завалів та до робіт на місці залучено 392 особи, з яких 195 рятувальників. Станом на ранок 29 червня пошукові роботи продовжуються. Рятувальники здійснюють розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки. Підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об'єкта.

Варте уваги Моя дитина збиралася заміж, – мати зниклої безвісти в Кременчуці дівчини прокляла росіян

Важкі умови роботи

За час гасіння пожежі та розбирання завалів троє рятувальників опинилися в лікарні.

Близько 17 години 27 червня під час гасіння пожежі втратив свідомість начальник чергової зміни ОКВ 4 ДПРЗ, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння було доставлено до реанімаційного відділення Кременчуцької ЦРЛ. На цей час проходить амбулаторне лікування.

О 4:12 29 червня під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит, стався зсув однієї з них, внаслідок чого отримали травми два співробітники ДСНС – начальник караулу 5 ДПРЧ міста Миргород та старший рятувальник дозиметрист АРЗ СП. Наразі вони перебувають у лікарні.

Ракетний удар по Кременчуку: головне

Російські окупанти випустили дві ракети по Кременчуку в понеділок, 27 червня. Ракети Х-22 були випущено зі стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 з Курської області.

Попри те, що в Полтавській області на цей час була оголошена повітряна тривога, близько тисячі людей перебували у торговельно-розважальному центрі "Амстор". Одна з ракет влучила у цей ТРЦ.

За даними рятувальників, внаслідок ракетного удару загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), За медичною допомогою звернулося 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні.

Під час засідання Радбезу ООН через удар по ТРЦ президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що Росія вчиняє злочини та є державою-терористом. Він опублікував доказ російської атаки – відео з влучанням ракети у торговельний центр.

Дивіться відео влучання російської ракети в ТРЦ в Кременчуці