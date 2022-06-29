Людмила Бригадиренко не втрачає надії на те, що її донька жива. Однак вона бажає усім росіянам відчути те, що зараз через них переживають українці.

Зауважте Шість країн із Радбезу ООН засудили ракетні удари Росії по цивільних об'єктах в Україні

Після удару мати пішла до ТЦ

Людмила Бригадиренко розповіла, що її 22-річна донька Тетяна працювала в торгівельному центрі, по якому вдарили російські окупанти. Жінка пригадала, що після удару вона зателефонувала доньці, однак та не відповідала. Тому вона вирішила піти то торгівельного центру і побачила, що він весь у вогні.

Тетяна зараз вважається зниклою безвісти. Матір дівчини була у морзі, однак тіла доньки не знайшла. У жінки взяли дані для аналізу ДНК, адже кількох загиблих ще не ідентифікували. Однак Людмила сподівається на те, що її доньку знайдуть живою. Надії додає те, що 28 червня двох дівчат знайшли живими під завалами та доправили до реанімації.

Однак Людмила не може стримати сліз. Каже, що її донька готувалася до весілля, планувала створити свою сім'ю Цим планам завадили росіяни, які випустили ракету.

Російські ракети вбивають мирних людей. І хай їхні матері знають те саме, що вони роблять з нашими дітьми, з нами – вони нас убивають. Вони нас знищують. Україну,

– наголосила матір зниклої дівчини.

Матір зниклої безвісти внаслідок удару по ТЦ в Кременчуці прокляла росіян: дивіться відео

У ДСНС зазначили, що зараз психологи працюють з родичами постраждалих, загиблих та зниклих безвісти унаслідок цієї жахливої атаки.

Удар по ТЦ в Кременчуці: головне

Російські військові злочинці 27 червня з Курської області запустили ракету Х-22 прямо на торговельний центр у Кременчуці. Першим кадри влучання показав президент Володимир Зеленський і зазначив, що на момент удару всередині центру могли бути близько тисячі людей.

За даними МВС, окупанти запустили на Кременчуцький ТЦ 900 кілограмів вибухівки. Мер Кременчука Віталій Малецький розповів, що ракета розірвалася прямо в салоні побутової техніки.

Станом на вечір 28 червня відомо про 18 загиблих. Ще щонайменше 24 людини поранені.

28 червня відбулося засідання Радбезу ООН через удар по ТЦ. На засіданні виступив президент України Володимир Зеленський, який наголосив на тому, що Росія вчиняє злочини та є державою-терористом. Представник країни-агресорки в ООН відзначився черговою порцією брехні. Усе для того, щоб виправдати свої мерзенні дії.

У вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський опублікував доказ російської атаки – відео з влучанням ракети у торговельний центр.

Кадри прильоту російської ракети у ТЦ в Кременчуці: дивіться відео