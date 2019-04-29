12:14
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Разбрасывают вакцину с самолетов: на Волыни стартовала масштабная кампания против бешенства

      18 Читати новину українською

      На Волыни начали довольно необычную вакцинацию диких животных: препарат просто разбрасывают с самолетов по всей территории области. Журналисты 24 канала выясняли, безопасно ли это для людей и кто платит за такую профилактику.

      Таких вакцин в каждом ящике 160. Внутри приманки – блистер с антителами. Когда зверь его прокусывает, препарат, который предотвращает заболевание бешенством, попадает в организм.

      Читайте также: В Черновцах 9-летнего мальчика укусила змея

      По словам Ярослава Шария, директора предприятия-разработчика, вакцина действует в течение 2-3 часов, а иммунитет вырабатывается примерно на 14 день.

      Вакцинація від сказу на Волині
      Так выглядят капсулы с вакциной

      Капсулы разбрасывают через установленный в самолетах барабан. Общий объем – более 400 тысяч доз.

      Должно быть 25 штук на квадратный километр. Это специальная машинка, которая оборудована GPS. Принцип действия в работе: забрасывается вакцина в барабан, включается кнопка запуска,
      – рассказал Михаил Жидачевский, оператор сброса вакцин.

      Перед каждым вылетом самолет проходит технический осмотр. У всех пилотов свой отдельный маршрут. А их в целом есть три. Карта полета загружена в планшет.

      Вакцинація від сказу на Волині
      Вакцину распространяют благодаря специальному барабану

      Вакцинацию диких животных проводят за счет Евросоюза. Там избавиться от бешенства среди зверей смогли за пять лет. Теперь же европейцы вкладывают деньги в соседние государства, чтобы болезнь снова не вернулась на их территорию.

      В 2016 году было 67 случаев бешенства, в 2017 – 48, а в 2018 – 22. За четыре месяца 2019 года мы имеем уже девять случаев заболевания,
      – отметил Сергей Войтюк, заместитель начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

      Специалисты заверили: если капсула упадет на территории чьего-то частного хозяйства – это не страшно. Вакцина полностью натуральная и безопасна как для животных, так и для человека.

      А чтобы эффект был максимальным, такие профилактические полеты должны выполнять дважды в год. Следующий этап планируют уже осенью.

      blog_ava
      Все о похмелье: симптомы, причины возникновения и как бороться
      сегодня
      936
      Теги: Евросоюз Мир животных Волынь Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Ситуація напружена, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      сегодня , 12:04 Ситуація напружена, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      Повернись живим 60
      Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      сегодня , 10:00 Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      249
      Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      сегодня , 09:01 Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      2
      ВСУ испытывают французские шлемы MSA Gallet – LA100
      сегодня , 08:41 ВСУ испытывают французские шлемы MSA Gallet – LA100
      Злой Одессит 1638
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      28 апреля , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2707
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Предшественницы Савченко: украинские женщины-военные 100 лет назад
       12 марта 2016 , 19:58
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Уставшие работники Ford попросили заменить их роботами и руководство согласилось
       31 августа 2018 , 15:20
      Ювентус стал частью большого обмана – фейковый футболист получил огромную популярность благодаря команде Роналду
       12 октября 2018 , 16:31
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук