Разбрасывают вакцину с самолетов: на Волыни стартовала масштабная кампания против бешенства

На Волыни начали довольно необычную вакцинацию диких животных: препарат просто разбрасывают с самолетов по всей территории области. Журналисты 24 канала выясняли, безопасно ли это для людей и кто платит за такую профилактику.

Таких вакцин в каждом ящике 160. Внутри приманки – блистер с антителами. Когда зверь его прокусывает, препарат, который предотвращает заболевание бешенством, попадает в организм.

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По словам Ярослава Шария, директора предприятия-разработчика, вакцина действует в течение 2-3 часов, а иммунитет вырабатывается примерно на 14 день.



Так выглядят капсулы с вакциной

Капсулы разбрасывают через установленный в самолетах барабан. Общий объем – более 400 тысяч доз.

Должно быть 25 штук на квадратный километр. Это специальная машинка, которая оборудована GPS. Принцип действия в работе: забрасывается вакцина в барабан, включается кнопка запуска,

– рассказал Михаил Жидачевский, оператор сброса вакцин.

Перед каждым вылетом самолет проходит технический осмотр. У всех пилотов свой отдельный маршрут. А их в целом есть три. Карта полета загружена в планшет.



Вакцину распространяют благодаря специальному барабану

Вакцинацию диких животных проводят за счет Евросоюза. Там избавиться от бешенства среди зверей смогли за пять лет. Теперь же европейцы вкладывают деньги в соседние государства, чтобы болезнь снова не вернулась на их территорию.

В 2016 году было 67 случаев бешенства, в 2017 – 48, а в 2018 – 22. За четыре месяца 2019 года мы имеем уже девять случаев заболевания,

– отметил Сергей Войтюк, заместитель начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

Специалисты заверили: если капсула упадет на территории чьего-то частного хозяйства – это не страшно. Вакцина полностью натуральная и безопасна как для животных, так и для человека.

А чтобы эффект был максимальным, такие профилактические полеты должны выполнять дважды в год. Следующий этап планируют уже осенью.