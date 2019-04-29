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      Розкидають вакцину з літаків: на Волині стартувала масштабна кампанія проти сказу

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      На Волині розпочали досить незвичну вакцинацію диких тварин: препарат розкидають просто із літаків по всій території області. Журналісти 24 каналу з'ясовували, чи безпечно це для людей та хто платить за таку профілактику.

      Таких вакцин у кожному ящику 160. Всередині приманки – блістер з антитілами. Коли звір його прокушує, препарат, який запобігає захворюванню на сказ, потрапляє в організм.

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      За словами Ярослава Шарія, директора підприємства-розробника, вакцина діє протягом 2-3 годин, а імунітет виробляється приблизно на 14 день.

      Вакцинація від сказу на Волині
      Так виглядають капсули з вакциною

      Капсули розкидують через встановлений у літаках барабан. Загальний обсяг – понад 400 тисяч доз.

      Повинно бути 25 штук на кілометр квадратний. Це спеціальна машинка, яка обладнана GPS. Принцип дії в роботі: закидається вакцина в барабан, вмикається кнопка запуску,
      – розповів Михайло Жидачівський, оператор скидання вакцин.

      Перед кожним вильотом літак проходить технічний огляд. У всіх пілотів свій окремий маршрут. А їх загалом є три. Карта польоту завантажена в планшет.

      Вакцинація від сказу на Волині
      Вакцину поширюють завдяки спеціальному барабану

      Вакцинацію диких тварин проводять за кошт Євросоюзу. Там позбутися сказу серед звірів змогли за п'ять років. Тепер же європейці вкладають гроші в сусідні держави, аби хвороба знову не повернулась на їх територію.

      У 2016 році було 67 випадків сказу, у 2017 – 48, а у 2018 – 22. За чотири місяці 2019 року ми маємо вже дев'ять випадків захворювання,
      – зазначив Сергій Войтюк, заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.

      Фахівці запевнили: якщо капсула впаде у чиємусь приватному господарстві – це не страшно. Вакцина повністю натуральна й безпечна як для домашніх тварин, так і для людини.

      А щоб ефект був максимальним, такі профілактичні польоти мають виконувати двічі на рік. Наступний етап планують вже восени. 

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      Теги: Новини України Волинь Світ тварин Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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