Розкидають вакцину з літаків: на Волині стартувала масштабна кампанія проти сказу

На Волині розпочали досить незвичну вакцинацію диких тварин: препарат розкидають просто із літаків по всій території області. Журналісти 24 каналу з'ясовували, чи безпечно це для людей та хто платить за таку профілактику.

Таких вакцин у кожному ящику 160. Всередині приманки – блістер з антитілами. Коли звір його прокушує, препарат, який запобігає захворюванню на сказ, потрапляє в організм.

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За словами Ярослава Шарія, директора підприємства-розробника, вакцина діє протягом 2-3 годин, а імунітет виробляється приблизно на 14 день.



Так виглядають капсули з вакциною

Капсули розкидують через встановлений у літаках барабан. Загальний обсяг – понад 400 тисяч доз.

Повинно бути 25 штук на кілометр квадратний. Це спеціальна машинка, яка обладнана GPS. Принцип дії в роботі: закидається вакцина в барабан, вмикається кнопка запуску,

– розповів Михайло Жидачівський, оператор скидання вакцин.

Перед кожним вильотом літак проходить технічний огляд. У всіх пілотів свій окремий маршрут. А їх загалом є три. Карта польоту завантажена в планшет.



Вакцину поширюють завдяки спеціальному барабану

Вакцинацію диких тварин проводять за кошт Євросоюзу. Там позбутися сказу серед звірів змогли за п'ять років. Тепер же європейці вкладають гроші в сусідні держави, аби хвороба знову не повернулась на їх територію.

У 2016 році було 67 випадків сказу, у 2017 – 48, а у 2018 – 22. За чотири місяці 2019 року ми маємо вже дев'ять випадків захворювання,

– зазначив Сергій Войтюк, заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.

Фахівці запевнили: якщо капсула впаде у чиємусь приватному господарстві – це не страшно. Вакцина повністю натуральна й безпечна як для домашніх тварин, так і для людини.

А щоб ефект був максимальним, такі профілактичні польоти мають виконувати двічі на рік. Наступний етап планують вже восени.