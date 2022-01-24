Гарант подчеркнул, что именно разведка всегда играла важную роль в противодействии внешним угрозам. Теперь он призывает не только сдерживать, но и наступать в защите национальных интересов.

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Наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, для суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет именно эффективная разведка,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что, владея информацией о планах и действиях врага, можно принимать правильные и своевременные решения.

От разведчиков зависит многое

Президент подчеркнул, что украинская разведка сопровождала все важные внешние переговоры и события. Сотрудники готовили материалы по ключевым моментам безопасности.

"Наши граждане объединены в том, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас очень многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности", – сказал Зеленский.

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Президент также вручил разведчикам высокие государственные награды и сертификаты на жилье.

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