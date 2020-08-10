Владимир Зеленский представил нового начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова и рассказал, почему назначил именно его, и какие задачи перед ним поставил. В ответ Буданов обрисовал свои главные приоритеты на новой должности и пообещал в работе руководствоваться принципом: "Честь превыше всего".

Вручая Буданову служебное удостоверение, Зеленский заявил, что видит перед собой не "кабинетного теоретика", а настоящего боевого офицера, авторитет которого не ставится под сомнение, сообщает Офис президента.

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Это офицер, который прошел все ступеньки военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, именно военная разведка является главным инструментом для защиты интересов Украины. Прошедшие годы показали, что наши разведчики – военные профессионалы. Они подтвердили свою профессиональность как в мирных условиях, так и во время войны. Однако, сообщил Зеленский, впереди еще много задач и вызовов. "Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации", – отметил президент.

Проработка новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы должна стать приоритетным заданием на ближайшие месяцы.

Задания от Зеленского

Оснащение подразделений современным вооружением и техникой.

Переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации.

Внедрение современных подходов в подготовке личного состава.

Президент подчеркнул, что не менее важно не только внедрить новые реформы, но и сохранить дух украинского войска, продолжать и приумножать его славные традиции.

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Ответ Буданова

Кирилл Буданов поблагодарил президента за доверие и пообещал сделать все возможное, чтобы его оправдать.

"Честь превыше всего" – эта фраза намного содержательнее, чем можно представить. В нее вложено фактически все. Это формула победы. Это вектор, на который нужно равняться, это смысл, суть и основа, на которой в дальнейшем будет строиться работа Главного управления разведки Министерства обороны Украины,

– заявил новоназначенный начальник ГУР Минобороны

Задачи, которые ставит перед собой Буданов