Володимир Зеленський представив нового начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова та розповів, чому призначив саме його, і які завдання перед ним поставив. У відповідь Буданов змалював свої головні пріоритети на новій посаді та пообіцяв у роботі керуватися принципом: "Честь понад усе".

Вручаючи Буданову службове посвідчення, Зеленський заявив, що бачить перед собою не "кабінетного теоретика", а справжнього бойового офіцера, авторитет якого не ставиться під сумнів, повідомляє Офіс президента.

Зверніть увагу Зеленський відреагував на протести у Білорусі та закликав відмовитися від насильства.

Це офіцер, який пройшов усі сходинки воєнної розвідки, прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, саме воєнна розвідка є головним інструментом для захисту інтересів України. Минулі роки показали, що наші розвідники – військові професіонали. Вони підтвердили свою фаховість як у мирних умовах, так і в час війни. Однак, повідомив Зеленський, попереду ще багато завдань та викликів. "Потрібно посилити стратегічну та оперативну складові, вдосконалити аналітичну діяльність та якість отримуваної інформації", – зауважив президент.

Опрацювання нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки має стати пріоритетними завданням на найближчі місяці.

Завдання від Зеленського

Оснащення підрозділів сучасним озброєнням та технікою.

Перехід на стандарти НАТО у питаннях збору, обробки й надання розвідувальної інформації.

Запровадження сучасних підходів у підготовці особового складу.

Президент наголосив, що не менш важливо є не лише впровадити нові реформи, але й зберегти дух українського війська, продовжувати та примножувати його славетні традиції.

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Відповідь Буданова

Кирило Буданов подякував президенту за довіру і пообіцяв зробити усе можливе, аби її виправдати.

"Честь понад усе" – ця фраза набагато змістовніша, ніж можна уявити. У неї вкладено фактично все. Це формула перемоги. Це вектор, на який потрібно рівнятися, це сенс, суть і основа, на якій у подальшому будуватиметься робота Головного управління розвідки Міністерства оборони України,

– заявив новопризначений начальник ГУР Міноборони

Завдання, які ставить перед собою Буданов