Информацию об этом подтвердили в Вознесенском городском совете. Там призвали всех жителей города быть осмотрительными и не игнорировать сигнал тревоги, если он раздастся второй раз за ночь. Также сутки начались со взрывов в Харькове.
Накануне В Николаеве слышны взрывы: оставайтесь в безопасных местах
Когда раздались взрывы в Вознесенском районе
Тревогу на территории Николаевской области объявили в 01:18. Также была угроза удара с неба, в частности, в Одесской и Кировоградской областях.
Издание "Вознесенский вестник" сообщило в своем телеграме, что слышны взрывы в городе, через 40 минут после сирены. Еще через 10 минут это уже прокомментировали в горсовете Вознесенска, где подтвердили, что взрыв был не один.
В городе прогремели несколько взрывов, один мощный! Официальную информацию ждем. Будьте в укрытии до окончания тревоги,
– говорилось в сообщении.
Отбой тревоги в Николаевской области начался в 02:24. А чуть меньше, чем через 2 часа, там снова предупредили об угрозе ударов с неба.
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