Інформацію про це підтвердили у Вознесенській міській раді. Там закликали всіх жителів міста бути обачними та не ігнорувати сигнал тривоги, якщо він пролунає вдруге за ніч. Також доба почалася з вибухів у Харкові.

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Коли пролунали вибухи у Вознесенському районі

Тривогу на території Миколаївської області оголосили о 01:18. Також тоді була загроза удару з неба, зокрема, в Одеській і Кіровоградській областях.

Видання "Вознесенський вісник" повідомило у своєму телеграмі, що чути вибухи в місті, через 40 хвилин після сирени. А ще через 10 хвилин це вже прокоментували в міськраді Вознесенська.

У місті пролунали декілька вибухів, один потужний! Офіційну інформацію чекаємо. Будьте в укриття до закінчення тривоги,

– мовилося в повідомленні.

Відбій тривоги на Миколаївщині почався о 02:24. А трішки менш як за 2 години там знову попередили про загрозу ударів з неба.

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