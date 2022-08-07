Вибухи у Харкові пролунали під час повітряної тривоги. Її оголосили о 00:34.

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У Харкові лунали вибухи

Практично одночасно зі звуками сирен у Харкові пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевих жителів, загалом їх було щонайменше 3.

Після цього в одному з районів міста зникло світло. Проте через короткий проміжок часу електропостачання відновили.

Наразі точно невідомо, що було причиною вибухів – робота систем протиповітряної оборони чи чергові "прильоти" російських ракет. Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Хай там як, харків'янам варто перебувати в укриттях до повідомлення про відбій повітряної тривоги. Адже станом на 00:58 загроза ворожого обстрілу досі не зникла.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги не варто розголошувати адреси чи публікувати фото та відео з місць ворожих обстрілів. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає росіянам, які часто свідомо гатять по житлових районах, щоб викликати паніку в цивільного населення.

Вибухи пролунали й на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині після опівночі також чули низку вибухів. Про це розповів очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Обстріли в напрямку міста Марганець, селище міського типу Червоногригорівка,

– повідомив Євтушенко.

Він закликав жителів Нікополя перебувати в укриттях, адже в районі наразі також триває повітряна тривога.

Зауважте, що минулої ночі на Харківщині та Дніпропетровщині також лунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що звуки "прильотів" чуло все місто. Вони трапилися у Слобідському районі.

Своєю чергою, Євтушенко повідомив, що росіяни вчергове обстріляли районний центр – Нікополь. Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що загарбники били по житлових кварталах. Загалом в місті нарахували 20 "прильотів". Внаслідок цього обстрілу поранень зазнали троє цивільних.

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