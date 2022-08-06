Кореспонденти повідомили про вибухи у Миколаєві о 16:06. Вже за хвилину, о 16:07, додаток сповістив про повітряну небезпеку у місті.
До теми росія підготувала для наступу на Миколаїв близько 25 тисяч солдатів, – The Times
Наразі офіційної інформації немає. Закликаємо місцевих жителів перебувати в укриттях, а також не викладати будь-яких фото та відео "прильотів".
росіяни безжально гатять по Миколаєву
- Весь день 6 серпня російські загарбники гатять вздовж майже усієї лінії зіткнення на кордонах Миколаївської та Херсонської областей. Зокрема окупанти обстріляли з важкої артилерії селище Березнегувате – внаслідок обстрілу відомо про щонайменше 5 поранених. На жаль, загинула пенсіонерка.
- Також росіяни вдарили між селами Поляна, Степове, Широке і Червона Долина. Станом на 8 ранку тривали інтенсивні обстріли Широківської громади.
- У ніч на 6 серпня росіяни вгатили випустили по Миколаєву ракети, пошкодивши житлові будинки. Загалом унаслідок "прильотів" постраждали одразу 7 мікрорайонів міста. Двоє людей зазнали тяжких поранень.
- А вчора, 5 серпня, окупанти обстріляли Корабельний район Миколаєва. Наразі встановили 21 пораненого, серед них – 13-річний хлопчик. Зараз він перебуває в реанімації у важкому стані. На жаль, один чоловік загинув.
Чи зможуть окупанти оточити місто
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що попри заяви росіян у найближчі місяці їм не вдасться оточити Миколаїв. Воно надійно захищене і, крім цього, російські війська зараз не можуть активно просуватись на Миколаївщині через успішні контратаки ЗСУ на Південнобузькому напрямку.