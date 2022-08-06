Про можливі плани росіян на Миколаїв розповів голова ОВА Віталій Кім. Він виключив навіть шанси на захоплення обласного центру у найближчі кілька місяців.

Варто прочитати Ворог обстрілює населені пункти й веде наступ: карта бойових дій станом на 6 серпня

Миколаїв перебуває під надійним захистом ЗСУ

Кім запевнив, що Миколаїв перебуває під надійним захистом українських військових. росіяни не можуть активно просунутись у регіоні через успішні контратаки ЗСУ на Південнобузькому напрямку.

Обласний центр може досі бути у планах ворога

Також суттєвим успіхам ворога заважають влучні удари з західного озброєння по складах боєприпасів та пунктах управління.

Можливо, у них є план десь за пів року взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально,

– запевнив Кім.

Зазначимо, що від вечора п'ятниці до ранку понеділка Миколаїв "зачиняють" на тривалу комендантську годину. Місцевих жителів просять не виходити на вулиці та запастись продуктами.

Зверніть увагу! Під час комендантської години у місті виявлятимуть корегувальників вогню та ворожих інформаторів.

Читайте також Майже 42 тисячі окупантів: колосальні втрати ворога станом на 6 серпня

Ситуація у Миколаєві: останні новини

Напередодні росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва. Загинула людина, близько 10 людей дістали поранення.

Під ракетний обстріл Миколаїв потрапив і 4 серпня, були пошкоджені житлові будинки. Одна з ракет потрапила у проїжджу частину.

2 серпня вороги гатили по обласному центрі зі "Смерчів" та С-300. Руйнування у житлових будинках, а також у гуртожитку одного з ВНЗ.

Дізнайтесь у відео про ситуацію на фронті 6 серпня: