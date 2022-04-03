Раздавленные авто с телами и пожарище: ужасное видео из Бучи

Из города Буча в Киевской области, продолжают поступать жуткие кадры последствий "русской весны". Оккупанты зверски убивали людей прямо за рулем автомобилей.

На перекрестке сожжены и расстреляны авто гражданских людей

Журналист 24 канала Денис Казанский опубликовал видео из Бучи, которую недавно ВСУ зачистили от российских убийц.

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На видео видны раздавленные гражданские автомобили. Скорее всего, наезд на авто был совершен вражескими танками.

Внутри "Таврии" мертвый человек. Оккупанты убили мужчину прямо за рулем.

На перекрестке сожженные и расстрелянные авто гражданских людей. Российские военные преступники убивали всех, кто попадался на пути.

Смотрите видео из Бучи (внимание, видео содержит жуткие кадры)

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