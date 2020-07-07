Коронавирусный фонд, который весной создала Верховная Рада, превратился в кошелек для удовлетворения политических прихотей. Всего в фонде было 64 миллиарда гривен. Чиновники уже раздербанили почти треть, то есть 20 миллиардов. А лабораторные центры и больницы получили лишь 3,2 миллиарда гривен.

Куда идут деньги из фонда

Наибольший аппетит, среди тех, кого идентифицировано – у Министерства экономики Украины. Такое мнение в эфире 24 канала высказал главный эксперт независимой организации StateWatch Александр Леменов. Он рассказал о нецелевом расходовании "антивирусных" денег.

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"Минэкономики сначала просило 10 миллиардов, теперь еще 15 миллиардов. Здесь надо понимать структуру этих запросов в коронавирусный фонд. Каждое министерство просит деньги на свои профильные направления, которые не касаются борьбы с коронавирусом", – подтвердил эксперт.

В общем из Фонда борьбы с коронавирусом просили на собственные нужды:

Министр внутренних дел Арсен Аваков попросил сделать доплаты полицейским, нацгвардейцам, а также таможенникам из этого фонда ;

; Ведомство Минобразования также решило залатать дыры антивирусным фондом и вытянуло 52 миллиона гривен, чтобы вернуть средства за пробное ВНО , которое не состоялось;

, которое не состоялось; Омбудсмен Людмила Денисова просила выделить 14,5 миллиона гривен из фонда на ремонт здания своего офиса и создания официального сайта ;

; Председатель комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов зарегистрировал законопроект, который предлагает выделить из фонда 35 миллиардов гривен на строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного значения.

"Больше всего возмущает то, что на профильное медицинское учреждение, которое находится в подчинении МВД, выделили колоссальную сумму денег – больше, чем на 170 больниц в 18 регионах", – подчеркнул Леменов.

Каков уровень обеспечения больниц

Эксперт отметил, что реальная потребность в финансировании существует везде. Потому что полноценного финансирования в феврале – марте в медучреждениях не было нигде. Ситуация сейчас, кажется, не изменилась.

Но эти больницы должны быть обеспечены, потому что на них тратят средства налогоплательщиков. Это не государственные деньги. Это деньги из наших карманов. Мы должны требовать, чтобы тратили их эффективно и целесообразно, а не на доплаты полицейским,

– считает эксперт.

Кто "дает добро" на запросы денег

Как сообщил Александр Леменов, разрешение на то, чтобы использовать деньги из коронавирусного фонда должен дать комитет Верховной Рады и Камбин.

"Министерства обращаются с письмом-просьбой распределить деньги из этого фонда на общие нужды профильных министерств. Только 15% из общей суммы потратили на Минздрав и все совокупные потребности", – подытожил он.