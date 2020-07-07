Коронавірусний фонд, який навесні створила Верховна Рада, перетворився на гаманець для задоволення політичних забаганок. Усього у фонді було 64 мільярди гривень. Можновладці вже роздерибанили майже третину, тобто 20 мільярдів. А лабораторні центри та лікарні отримали лише 3,2 мільярда гривень.

Куди йдуть гроші з фонду

Найбільший апетит, серед тих, кого ідентифіковано – у Міністерства економіки України. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив головний експерт незалежної організації StateWatch Олександр Лємєнов. Він розповів про нецільову витрату "антивірусних" грошей.

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"Мінекономіки спочатку просило 10 мільярдів, тепер ще 15 мільярдів. Тут треба розуміти структуру цих запитів до коронавірусного фонду. Кожне міністерство просить гроші на свої профільні напрями, які не стосуються боротьби з коронавірусом", – ствердив експерт.

Загалом з Фонду боротьби з коронавірусом просили на власні потреби:

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив зробити доплати поліцейським , нацгвардійцям, а також митникам із цього фонду;

, із цього фонду; Відомство Міносвіти також вирішило залатати дірки антивірусним фондом і витягнуло 52 мільйони гривень, аби повернути кошти за пробне ЗНО , яке не відбулося;

, яке не відбулося; Омбудсмен Людмила Денісова просила виділити 14,5 мільйонів гривень із фонду на ремонт будівлі свого офісу і створення офіційного сайту ;

; Голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов зареєстрував законопроєкт, який пропонує виділити з фонду 35 мільярдів гривень на будівництво й реконструкцію доріг загального користування державного значення.

"Найбільше обурює те, що в на профільний медичний заклад, який є в підпорядкуванні МВС, виділили колосальну суму грошей – більше, ніж 170 лікарень у 18 регіонах", – наголосив Лємєнов.

Який рівень забезпечення лікарень

Експерт зазначив, що реальна потреба у фінансуванні існує скрізь. Тому що повноцінного фінансування в лютому – березні в медзакладах не було ніде. Ситуація зараз, здається, не змінилась.

Але ці лікарні мають бути забезпеченні, бо на них витрачають кошти платників податків. Це не державні гроші. Це гроші із наших кишень. Ми маємо вимагати, щоби витрачали їх ефективно та доцільно, а не на доплати поліцейським,

– вважає експерт.

Хто "дає добро" на запити грошей

Як повідомив Олександр Лємєнов, дозвіл на те, щоби використати гроші з коронавірусного фонду має дати комітет Верховної Ради та Камбін.

"Міністерства звертаються з листом-проханням розподілити гроші з цього фонду на загальні потреби профільних міністерств. Лише 15% з загальної суми витратили на МОЗ і всі сукупні потреби", – підсумував він.