Разгон Евромайдана: в Харькове закрыли дело против полковника милиции

Суд Харькова закрыл дело против экс-заместителя начальника городского управления милиции Харькова Александра Гапуры о разгоне участников Евромайдана 19 февраля 2014 года.

Дело закрыли в связи с истечением сроков давности, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

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Так, 14 мая судья Виктор Ежов удовлетворил ходатайство адвоката Гапуры Александра Гунченко об освобождении подзащитного от уголовной ответственности за истечением срока производства.

Прокурор поддержал ходатайство и просил его удовлетворить. Рассмотрение ходатайства пострадавшие оставили на усмотрение Червонозаводского районного суда Харькова.

Суд обнародовал текст постановления о прекращении производства в Едином госреестре судебных решений 27 июня.

Прокуратура не подавала апелляцию, поскольку завершился срок рассмотрения судебного дела.

Теперь решение суда о закрытии уголовного производства вступило в силу.

Дело против Гапуры

Столкновения между евромайдановцами и титушками произошли 9 февраля 2014 года под зданием Академии внутренних войск (теперь Академия Нацгвардии – 24 канал) в Харькове.

Тогда активисты Евромайдана пытались не допустить выезда курсантов в Киев, чтобы те там участвовали в разгоне Майдана. Во время акции протеста правоохранители оттеснили активистов, а вооруженные битами титушки в жилетах и ​​масках их избили.

Экс-заместителю начальника городского управления милиции Харькова выдвинули обвинение в служебной халатности. 20 января 2015 года обвинительный акт в отношении Александра Гапуры направлен в суд.

Видео избиения активистов 9 февраля 2014 года в Харькове (18+):