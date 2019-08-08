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      Разгон Евромайдана: в Харькове закрыли дело против полковника милиции

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      Дело против полковника милиции за разгон Евромайдана в Харькове закрыли из-за срока давности
      Дело против полковника милиции за разгон Евромайдана в Харькове закрыли из-за срока давности / Скриншот с видео

      Суд Харькова закрыл дело против экс-заместителя начальника городского управления милиции Харькова Александра Гапуры о разгоне участников Евромайдана 19 февраля 2014 года.

      Дело закрыли в связи с истечением сроков давности, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

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      Так, 14 мая судья Виктор Ежов удовлетворил ходатайство адвоката Гапуры Александра Гунченко об освобождении подзащитного от уголовной ответственности за истечением срока производства.

      • Прокурор поддержал ходатайство и просил его удовлетворить. Рассмотрение ходатайства пострадавшие оставили на усмотрение Червонозаводского районного суда Харькова.

      • Суд обнародовал текст постановления о прекращении производства в Едином госреестре судебных решений 27 июня.

      • Прокуратура не подавала апелляцию, поскольку завершился срок рассмотрения судебного дела.

      • Теперь решение суда о закрытии уголовного производства вступило в силу.

      Дело против Гапуры

      Столкновения между евромайдановцами и титушками произошли 9 февраля 2014 года под зданием Академии внутренних войск (теперь Академия Нацгвардии – 24 канал) в Харькове.

      Тогда активисты Евромайдана пытались не допустить выезда курсантов в Киев, чтобы те там участвовали в разгоне Майдана. Во время акции протеста правоохранители оттеснили активистов, а вооруженные битами титушки в жилетах и ​​масках их избили.

      Экс-заместителю начальника городского управления милиции Харькова выдвинули обвинение в служебной халатности. 20 января 2015 года обвинительный акт в отношении Александра Гапуры направлен в суд.

      Видео избиения активистов 9 февраля 2014 года в Харькове (18+):

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
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