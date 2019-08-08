Розгін Євромайдану: у Харкові закрили справу проти полковника міліції

Суд Харкова закрив справу проти екс-заступника начальника міського управління міліції Харкова Олександра Гапури про розгін учасників Євромайдану 19 лютого 2014 року.

Справу закрили у зв'язку із закінченням строків давності, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прокуратуру Харківської області.

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Так, 14 травня суддя Віктор Єжов задовольнив клопотання адвоката Гапури Олександра Гунченка про звільнення підзахисного від кримінальної відповідальності через закінчення строку провадження.

Прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити. Розгляд клопотання постраждалі залишили на розсуд Червонозаводського районного суду Харкова.



Суд оприлюднив текст ухвали про закриття провадження в Єдиному держреєстрі судових рішень 27 червня.



Прокуратура не подавала апеляцію, оскільки завершився термін розгляду судової справи.



Тепер ухвала суду про закриття кримінального провадження набула чинності.

Справа проти Гапури

Сутички між євромайданівцями і тітушками сталися 9 лютого 2014 року під будівлею Академії внутрішніх військ (тепер Академія Нацгвардії – 24 канал) у Харкові.

Тоді активісти Євромайдану намагалися не допустити виїзду курсантів до Києва, аби ті там брали участь в розгоні Майдану. Під час акції протесту правоохоронці відтіснили активістів, а озброєні битами тітушки в жилетах і масках їх побили.

Екс-заступнику начальника міського управління міліції Харкова висунули звинувачення у службовій недбалості. 20 січня 2015 року обвинувальний акт щодо Олександра Гапури направлений до суду.

Відео побиття активістів 9 лютого 2014 року в Харкові (18+):