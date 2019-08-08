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      Розгін Євромайдану: у Харкові закрили справу проти полковника міліції

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      Справу проти полковника міліції за розгін Євромайдану в Харкові закрили за строками давності
      Справу проти полковника міліції за розгін Євромайдану в Харкові закрили за строками давності / Скріншот із відео

      Суд Харкова закрив справу проти екс-заступника начальника міського управління міліції Харкова Олександра Гапури про розгін учасників Євромайдану 19 лютого 2014 року.

      Справу закрили у зв'язку із закінченням строків давності, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прокуратуру Харківської області.

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      Так, 14 травня суддя Віктор Єжов задовольнив клопотання адвоката Гапури Олександра Гунченка про звільнення підзахисного від кримінальної відповідальності через закінчення строку провадження.

      • Прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити. Розгляд клопотання постраждалі залишили на розсуд Червонозаводського районного суду Харкова.
         
      • Суд оприлюднив текст ухвали про закриття провадження в Єдиному держреєстрі судових рішень 27 червня.
         
      • Прокуратура не подавала апеляцію, оскільки завершився термін розгляду судової справи.
         
      • Тепер ухвала суду про закриття кримінального провадження набула чинності.

      Справа проти Гапури

      Сутички між євромайданівцями і тітушками сталися 9 лютого 2014 року під будівлею Академії внутрішніх військ (тепер Академія Нацгвардії – 24 канал) у Харкові.

      Тоді активісти Євромайдану намагалися не допустити виїзду курсантів до Києва, аби ті там брали участь в розгоні Майдану. Під час акції протесту правоохоронці відтіснили активістів, а озброєні битами тітушки в жилетах і масках їх побили.

      Екс-заступнику начальника міського управління міліції Харкова висунули звинувачення у службовій недбалості. 20 січня 2015 року обвинувальний акт щодо Олександра Гапури направлений до суду.

      Відео побиття активістів 9 лютого 2014 року в Харкові (18+):

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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