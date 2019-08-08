Розгін Євромайдану: у Харкові закрили справу проти полковника міліції
Суд Харкова закрив справу проти екс-заступника начальника міського управління міліції Харкова Олександра Гапури про розгін учасників Євромайдану 19 лютого 2014 року.
Справу закрили у зв'язку із закінченням строків давності, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прокуратуру Харківської області.
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Так, 14 травня суддя Віктор Єжов задовольнив клопотання адвоката Гапури Олександра Гунченка про звільнення підзахисного від кримінальної відповідальності через закінчення строку провадження.
- Прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити. Розгляд клопотання постраждалі залишили на розсуд Червонозаводського районного суду Харкова.
- Суд оприлюднив текст ухвали про закриття провадження в Єдиному держреєстрі судових рішень 27 червня.
- Прокуратура не подавала апеляцію, оскільки завершився термін розгляду судової справи.
- Тепер ухвала суду про закриття кримінального провадження набула чинності.
Справа проти Гапури
Сутички між євромайданівцями і тітушками сталися 9 лютого 2014 року під будівлею Академії внутрішніх військ (тепер Академія Нацгвардії – 24 канал) у Харкові.
Тоді активісти Євромайдану намагалися не допустити виїзду курсантів до Києва, аби ті там брали участь в розгоні Майдану. Під час акції протесту правоохоронці відтіснили активістів, а озброєні битами тітушки в жилетах і масках їх побили.
Екс-заступнику начальника міського управління міліції Харкова висунули звинувачення у службовій недбалості. 20 січня 2015 року обвинувальний акт щодо Олександра Гапури направлений до суду.
Відео побиття активістів 9 лютого 2014 року в Харкові (18+):