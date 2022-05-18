Сложная операция

Судя по разным данным в этих переговорах участвовали международные организации (ООН, Международный комитет "Красного Креста"), возможно, и некоторые страны-посредники.

Читайте также Эвакуация из "Азовстали": почему Украина согласилась на трудный выбор

Даже российские источники заявляли о жесткой позиции Украины на этих переговорах.

Мы не знаем детали договоренностей, но, судя по контексту, речь идет о сложной и поэтапной процедуре обмена защитников Мариуполя на российских пленных.

Злодолюбы подняли голову

Как всегда у нас некоторые комментаторы в социальных сетях начали разгонять измену.

Они бы это делали в любом случае. Если бы не было этих договоренностей, тогда говорили, что героев Мариуполя бросили на смерть и ничего не сделали для их спасения.

Что касается военного пути увольнения Мариуполя, то к большому сожалению, и по мнению абсолютного большинства военных экспертов, сейчас это просто не реально.

Обратите внимание на другое: разгонять измену сейчас – в интересах врага, и это может сорвать исполнение и без того сложных договоренностей.

Надежда есть

Безусловно, есть большие риски срыва этих договоренностей. Русские могут действовать крайне коварно, говорить одно, а делать прямо противоположное. Мы это уже не раз видели, от трагедии Иловайска до самого факта российского вторжения в Украину 24 февраля.

Но если есть шанс на спасение героев Мариуполя, то его нужно использовать.

"Украинские герои нужны Украине живыми", – это слова Президента Зеленского, потому в кавычках. Думаю, эти слова могут стать девизом этой сложной спецоперации. Будем надеяться, что она завершится успешно.