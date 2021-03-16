В распоряжении Обозревателя появилась новая запись разговоров кума Путина Виктора Медведчука и бывшего советника президента РФ Владислава Суркова.

В ходе разговора Сурков настаивает на участии Ассоциации Кличко в легализации федерализации Украины и установлении контроля над местным самоуправлением.

"Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа…" – настаивает Сурков.

Из контекста разговора следует, что Сурков и Медведчук планировали вписать Совет городов (Ассоциацию городов Кличко – ред.) в некий договор для последующего установления контроля над местным самоуправлением (МСУ).

"И в 10 статью ввести, ну подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях до акта выборов в МСУ и порядках их проведения. Ну и нормально было бы", – объясняет Сурков Медведчуку.

"Это мы напишем…, – соглашается Медведчук. – надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов".

Напомним, недавно решением СНБО были введены санкции по отношению к телеканалам "112 Україна", NewsOne и ZIK, которые связывают с Виктором Медведчуком.