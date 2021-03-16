У розпорядженні Obozrevatel з'явився новий запис розмов кума Путіна Віктора Медведчука і колишнього радника президента РФ Владислава Суркова.

В ході розмови Сурков наполягає на участі Асоціації Кличка в легалізації федералізації України і встановленні контролю над місцевим самоврядуванням.

"Для мене дуже важливий ось цей політичний вимір, там Рада міст, якась платформа...", – наполягає Сурков.

З контексту розмови випливає, що Сурков і Медведчук планували вписати Раду міст (Асоціацію міст Кличка – 24 канал) в якийсь договір для подальшого встановлення контролю над місцевим самоврядуванням (МСУ).

"І в 10 статтю ввести, ну підвісити умовно. Наполягати на подальших консультаціях до акту виборів у МСУ і порядках їх проведення. Ну і нормально було б", – пояснює Сурков Медведчуку.

"Це ми напишемо..., – погоджується Медведчук. – треба шукати форму. А ця форма і буде Рада міст".

Нагадаємо, нещодавно рішенням РНБО були введені санкції щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які пов'язують з Віктором Медведчуком.