Очередное унижение США: политолог объяснил, почему Лавров анонсировал Рубио удары по Киеву
Во время телефонного звонка министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио, что Москва начинает "системные удары по центрам принятия решений" в Киеве. Такое сообщение стало настоящим унижением для Белого дома.
Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что россияне перешли любые границы в том, что они позволяют делать себе с американцами. Поэтому прежде всего сейчас должны отреагировать союзники Соединенных Штатов.
Смотрите также Путин в отчаянии: почему Кремль взорвался новыми угрозами Киеву и на что на самом деле способен
Почему Лавров анонсировал Рубио удары по Киеву?
По словам политолога, после такого сообщения от Лаврова странам-партнерам США стоило бы задуматься, действительно ли Вашингтон является достойным союзником. Сейчас Соединенные Штаты не могут защитить даже себя – к ним звонят и просто ставят перед фактом без всякого страха.
Россияне уже не боятся, что в ответ в Белом доме могут принять решение о передаче Украине Tomahawk или ввести против страны-агрессора новые санкции. В Кремле также видят, как американцы никак не могут выйти из войны в Иране.
То, что себе сейчас позволяют россияне, прежде всего является виной американцев. На этом фоне европейцы показывают, кто является слабаком, а кто – нет. Потому что Европа последовательно отвечает на эту позицию. Албания жестко отреагировала на то, что жилье их посла было повреждено (в результате российской атаки, – 24 Канал), посол ЕС жестко отреагировала на заявления россиян. А Рубио просто сказал, что эта война должна закончиться,
– подчеркнул Несвитайлов.
К слову. После разговора с Лавровым Рубио сообщил, что США готовы помочь и сделать все возможное, чтобы способствовать завершению этой войны. Он также отметил, что Лавров передал послание от Путина, предназначенное для Дональда Трампа.
Несвиталов об унижении США: смотрите видео
Россия угрожает новыми ударами
Лавров заявил, что следующие российские удары якобы должны стать "ответом на террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории".
Россияне даже призвали граждан иностранных государств, в частности послов, как можно скорее покинуть украинскую столицу. Однако посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что дипломаты продолжают работу, несмотря на угрозы.