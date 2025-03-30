Об этом 24 Каналу рассказал профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг, отметив, что ранее президент США все время повторял, какие у него "прекрасные отношения" с Путиным, и что они "смогут обо всем договорится". Однако такие заявления уже не воспринимаются и не несут никакой информации.

К теме Трамп заявил, что поговорит с Путиным на следующей неделе

Не будет иметь пространства для ответа

Айзенберг заметил, что трудно спрогнозировать, о чем Трамп будет разговаривать с Путиным. В то же время по воспоминаниям людей, которые встречались с главой Кремля, в частности президентов США Барака Обамы и Джозефа Байдена, он говорит значительно больше, чем собеседник, и всегда лидирует в разговорах.

Путин хорошо знает из своего опыта работы в пятом управлении КГБ, как обращаться с такими людьми как Трамп,

– подчеркнул профессор.

В России, по его словам, есть специалисты, которые уже давно "нарисовали" ему психологический портрет президента США, потому что перед каждым важным разговором, россияне делают прогнозы, что именно сказать Трампу, чтобы он остался доволен.

Поэтому вряд ли президент Соединенных Штатов будет иметь пространство для того, чтобы ответить. Тем более, что он совершенно не настроен на то, чтобы сказать Путину что-то, что тому не понравится,

– подчеркнул он.

Если проанализировать, что Трамп на протяжении почти 10 лет, что он есть в политике, публично говорит о Путине, то он ни разу ничего плохого о главе Кремля не сказал, не осудил его хотя бы за что-то.

Обратите внимание! Дональд Трамп признал, что является злым на Владимира Путина из-за того, что тот "ставит под сомнение авторитет Зеленского" и говорит о "смене власти в Украине". Трамп отметил, если соглашение о прекращении огня не будет заключено, и в этом будет виновата Россия, то он введет дополнительные пошлины на российскую нефть.

Трамп говорит, как отметил профессор, что у него прекрасные отношения с Путиным, и все, что тот говорит, – истина.

Игорь Айзенберг напомнил, что на пресс-конференции после встречи президентов США и России в Хельсинки в 2018 году, Трампа спросили, сказал ли он Путину, чтобы Россия больше не вмешивалась в американские выборы. Трамп тогда ответил, что, мол, Путин говорит, что Россия не вмешивалась в выборы. И хотя американская разведка подтверждает, что это не так, у президента США не было оснований не верить Путину.

Поэтому их следующий разговор, по мнению профессора Манхэттенского университета, пройдет в таком же формате.