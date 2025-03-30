Про це 24 Каналу розповів професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг, зазначивши, що раніше президент США весь час повторював, які у нього "чудові стосунки" з Путіним, і що вони "зможуть про все домовиться". Однак такі заяви вже не сприймаються і не несуть жодної інформації.

До теми Трамп заявив, що поговорить з Путіним наступного тижня

Не матиме простору для відповіді

Айзенберг зауважив, що важко спрогнозувати, про що Трамп розмовлятиме з Путіним. Водночас за спогадами людей, які зустрічались з очільником Кремля, зокрема президентів США Барака Обами та Джозефа Байдена, він говорить значно більше, ніж співрозмовник, і завжди лідирує в розмовах.

Путін добре знає зі свого досвіду роботи у п'ятому управлінні КДБ, як поводитися з такими людьми як Трамп,

– підкреслив професор.

В Росії, за його словами, є спеціалісти, які вже давно "намалювали" йому психологічний портрет президента США, тому що перед кожною важливою розмовою, росіяни роблять прогнози, що саме сказати Трампу, щоб він залишився задоволений.

Тому навряд чи президент Сполучених Штатів матиме простір для того, щоб відповісти. Тим більше, що він абсолютно не налаштований на те, щоб сказати Путіну щось, що тому не сподобається,

– підкреслив він.

Якщо проаналізувати, що Трамп впродовж майже 10 років, що він є в політиці, публічно говорить про Путіна, то він жодного разу нічого поганого про очільника Кремля не сказав, не засудив його бодай за щось.

Зверніть увагу! Дональд Трамп визнав, що є злим на Владіміра Путіна через те, що той "ставить під сумнів авторитет Зеленського" та говорить про "зміну влади в Україні". Трамп наголосив, якщо угода про припинення вогню не буде укладена, і в цьому буде винна Росія, то він запровадить додаткові мита на російську нафту.

Трамп каже, як наголосив професор, що у нього чудові стосунки з Путіним, і все, що той каже, – істина.

Ігор Айзенберг нагадав, що на пресконференції після зустрічі президентів США та Росії в Гельсінкі у 2018 році, Трампа запитали, чи сказав він Путіну, щоб Росія більше не втручалася в американські вибори. Трамп тоді відповів, що, мовляв, Путін каже, що Росія не втручалася у вибори. І хоч американська розвідка підтверджує, що це не так, у президента США не було підстав не вірити Путіну.

Тому їхня наступна розмова, на думку професора Мангеттенського університету, пройде в такому ж форматі.