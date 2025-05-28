Во время встречи они обсуждали два аспекта санкций против России. Об этом во вторник, 27 мая, во время общения с журналистами рассказал Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Трамп ищет новую площадку: почему он хочет провести переговоры в Ватикане

О чем говорил Зеленский с Трампом в Ватикане

Украинский президент рассказал в комментарии СМИ, что во время встречи с Дональдом Трампом в Ватикане одним из вопросов, которые обсудили лидеры Украины и США была санкционная политика против России.

Президент Трамп поддержал, что если Россия не останавливается, будут санкционные шаги. Мы с ним проговаривали два главных аспекта – энергетика и банковская система. Смогут ли США ввести санкции в два сектора? Я бы очень хотел,

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам он воспринимает разговор с американским лидером как положительную, как "подтверждение политики США о введении сильных санкций против России, если Путин не пойдет на прекращение огня".

Напомним, что в издании WSJ отметили, что 15-минутная встреча Зеленского и Трампа в Ватикане, возможно, "примирила лидеров и спасла их отношения", а лучше всего было то, что "на ней были только они двое".