Премьер-министр Великобритании заверил украинского президента в продолжении поставок нашему государству средств для самообороны. По его словам, "в ближайшие дни состоится передача бронетехники".

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Стороны также обсудили необходимость долгосрочного решения безопасности для Украины, и Борис Джонсон заявил, что будет продолжать тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в ближайшие недели и месяцы,

– указывают в пресс-службе британского правительства.

Кроме этого, премьер Великобритании проинформировал Владимира Зеленского о вступивших в силу на прошлой неделе санкциях против России. Он выразил уверенность, что Украина добьется успеха, а Путин потерпит неудачу.

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