Действия правительства Великобритании якобы являются враждебными. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России, сообщает 24 канал.

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Оккупанты считают курс власти "русофобским"

Там заявили, что соответствующее решение приняли в частности из-за введения санкций в отношении должностных лиц государства-агрессора.

Россия считает, что курс британских властей вроде бы является "русофобским". Члены правительства, мол, "разжигают негативное отношение" к стране-оккупанту.

Кому Россия запретила въезд

Согласно заявлению, запрет на въезд в Россию распространяется на 13 человек, в том числе на:

министра юстиции;

министра обороны;

министра финансов;

министров иностранных и внутренних дел;

бывшую премьер-министера Терезу Мэй, которая сейчас является депутаткой парламента.

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