Действия правительства Великобритании якобы являются враждебными. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России, сообщает 24 канал.
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Оккупанты считают курс власти "русофобским"
Там заявили, что соответствующее решение приняли в частности из-за введения санкций в отношении должностных лиц государства-агрессора.
Россия считает, что курс британских властей вроде бы является "русофобским". Члены правительства, мол, "разжигают негативное отношение" к стране-оккупанту.
Кому Россия запретила въезд
Согласно заявлению, запрет на въезд в Россию распространяется на 13 человек, в том числе на:
- министра юстиции;
- министра обороны;
- министра финансов;
- министров иностранных и внутренних дел;
- бывшую премьер-министера Терезу Мэй, которая сейчас является депутаткой парламента.
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